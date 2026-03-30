Поліція: понад половина повідомлень про замінування не підтвердилася

У Національній поліції зазначають, що на 18:00 поліцейські опрацювали 56% анонімних повідомлень про замінування.

З повідомленням, у жодному з опрацьованих викликів інформація про замінування не підтвердилась, але тривають обстеження та перевірки.

Раніше у поліції повідомили про отримання з 11:00 масованих анонімних повідомлень про замінування будівель органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ. На 14:50 надійшло 1216 повідомлень.

У поліції не виключали, що це чергове ІПСО від РФ.

У січні 2026 року Національна поліція фіксувала масові повідомлення про мінування об’єктів в Україні: органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів та інших об’єктів.