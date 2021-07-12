Політичним партіям довіряють менш ніж 20% українців – опитування

Менш ніж 20 відсотків українців довіряють політичним партіям. Про це свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

«Загалом українці не довіряють політичним партіям. Так, лише трохи менше 20 відсотків респондентів довіряють політичним партіям. Більшість, а це майже три чверті – не мають такої довіри. При цьому, існують певні відмінності між респондентами різного віку. Так, молодь та старші респонденти більш часто довіряють політичним партіям (23,5 відсотка), в той час як респонденти середнього віку менш схильні довіряти партіям (близько 16 відсотків)», – йдеться в результатах дослідження.

За даними опитування, основні причини недовіри до політичних партій: невиконання передвиборчих обіцянок (56 відсотків), корумпованість партій (41 відсоток) та залежність від олігархів (31 відсоток).

Близько 19 відсотків українців загалом готові долучитись до політичних партій. Більшість респондентів стверджують, що для них є важливою інформація про джерела фінансування і витрати політичних партій у формуванні власного ставлення до тієї чи іншої політичної партії. Про важливість цього фактору заявили 57 відсотків опитаних, йдеться в результатах дослідження.

Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка.