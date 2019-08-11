«Зараз неслушний час»: компанія Universal Pictures скасовує прем’єру фільму «Полювання»

Американська компанія Universal Pictures скасовує прем’єру фільму «Полювання» (The Hunt).

«Після ретельного вивчення студія вирішила скасувати наші плани, щоб випустити фільм. Ми підтримуємо наших режисерів і продовжимо поширювати фільми в партнерстві зі сміливими та новаторськими авторами, на кшталт тих, які пов’язані із цим сатиричним соціальним трилером, але ми розуміємо, що зараз неслушний час, щоб випускати фільм», – йдеться у повідомленні на сайті стрічки.

Прем’єра «Полювання» була запланована на 27 вересня.

Внаслідок масових розстрілів, які сталися наприкінці липня та на початку серпня в американських Каліфорнії, Техасі й Огайо, загинули понад 30 людей.