Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Серпень 2019, Київ 12:59
Новини | Міжнародні

«Зараз неслушний час»: компанія Universal Pictures скасовує прем’єру фільму «Полювання»

Внаслідок масових розстрілів, які сталися наприкінці липня та на початку серпня в американських Каліфорнії, Техасі й Огайо, загинули понад 30 людей

Дивитись коментарі

Американська компанія Universal Pictures скасовує прем’єру фільму «Полювання» (The Hunt).

«Після ретельного вивчення студія вирішила скасувати наші плани, щоб випустити фільм. Ми підтримуємо наших режисерів і продовжимо поширювати фільми в партнерстві зі сміливими та новаторськими авторами, на кшталт тих, які пов’язані із цим сатиричним соціальним трилером, але ми розуміємо, що зараз неслушний час, щоб випускати фільм», – йдеться у повідомленні на сайті стрічки.

Прем’єра «Полювання» була запланована на 27 вересня.

Внаслідок масових розстрілів, які сталися наприкінці липня та на початку серпня в американських Каліфорнії, Техасі й Огайо, загинули понад 30 людей.

Стрілки убили 29 людей у США: триває розслідування нападів – відео
Embed
Стрілки убили 29 людей у США: триває розслідування нападів – відео

No media source currently available

0:00 0:00:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG