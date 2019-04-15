Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова – Аваков

Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві в Києві ювеліра Сергія Кисельова. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Наразі затримано трьох осіб 1969, 1970 та 1975 років народження, які об’єктивно підозрюються у причетності до цього злочину. Один із них вже мав судимість та співпрацював із потерпілим», – розповів міністр.

У поліції зазначили, що під час обшуків вилучили два пістолети, понад 1000 набоїв, чотири ручні гранати та витвори мистецтва, серед яких імовірно картина Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель».

Невідомий зранку 5 березня застрелив чоловіка в автомобілі у Дніпровському районі Києва. Як повідомляє київська поліція, потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні «Мерседеса» на вулиці Флоренції. У поліції повідомляють, що ведуть розслідування за статтею «умисне вбивство».

Колишній заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе заявив, що вбитий чоловік був важливим свідком у так званій справі «діамантових прокурорів». Однак у ГПУ спростували цю інформацію.