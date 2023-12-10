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«Не мовчи! Полон – вбиває!»: родичі військовополонених взяли участь у загальноукраїнській акції

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

У неділю, 10 грудня, родини українських військовополонених взяли участь у загальноукраїнській акції «Не мовчи! Полон вбиває!», повідомляють кореспонденти Радіо Свобода.

У Львові акція відбувалась у мовчазній формі біля оперного театру, в ній взяло участь понад сто родин військовополонених.

Учасники акції тримали в руках такі плакати: «Полон вбиває», « Ми чекаємо наших Героїв»,«Поверніть мені мого батька»,«Хтось чекає подарунок на свято, а я чекаю чоловіка з полону», «Вони досі у полоні поверніть захисників Маріуполя»,«Мій тато. Мій герой! поверніть нам тата», «Поверніть брата», «Поверніть наших рідних захисників», «І коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло як кришталь…згадай лише одне – «Азовсталь».

Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року

«Мій син в полоні, найменший, йому 25 років. На «Азовсталі» був, служив у полку «Азов», вийшов 20 травня 2022 року, був в Оленівці, потім його вивезли і я 9 місяців нічого не знала про свого сина, поки зі Львова хлопець, який вийшов з полону, не сказав, що він у Донецьком СІЗО. Звідти їх вивезли і «Червоний хрест» мені подзвонив, що він повторно підтверджений, як військовополонений. Це означає, що їх перевезли. Де він зараз, що він, я нічого не знаю. Наскільки мені сказали, що Донецьк набагато гірше, ніж Таганрог. Мені здається, що їх вивезли у Росію. Я хочу почути голос свого сина і три слова: «Мамо, я живий». Тільки, що можемо дізнатись тільки з розповідей тих, які вийшли з полону. Невідомість вбиває», – розповіла Радіо Свобода Наталія Харів, мама військовополоненого азовця Назара Харіва.

Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібрались на загальноукраїнську акцію «Не мовчи! Полон вбиває!». Львів, 10 грудня 2023 року

Метою акції було нагадати українцям та світовій спільноті, що понад півтора роки українські військові перебувають у російському полоні, який є «катівнею», а обмін відбувається дуже повільно. Разом з мамами були й діти, чиї батьки перебувають зараз у російській неволі. Серед них була і родина Лозових. Роман Лозовий, український офіцер, зараз у російському полоні.

«У полоні перебуває мій чоловік уже 20 місяців, офіцер, захисник Маріуполя. Ми не знаємо, де він, зовсім нічого не знаємо. Як вийшли з Маріуполя, так контакт і перервався. Востаннє подзвонив 22 березня 2022 року і це востаннє говорили. Ми з дітьми підтримуємо всі акції. Це двійнята. Лише з Оленівки дзвонили, ми слухали допит. Більше не маємо інформації. У нас у малій кількості обмінюються офіцери. Був в Оленівці до 2 жовтня 2022 року, 2 жовтня2022 року його вивезли у Росію. Повністю перервалося все. У мене чоловік 5 років служив у Маріуполі, мище в січні були на Різдво в Маріуполі», – розповіла кореспондентці Радіо Свобода Марта Лозова, яка прийшла на акцію з двома синами-семикласниками.

«Ми б дуже хотіли, щоб тато скоріше був з нами. Ми всі сподіваємось, що скоро буде вдома. Підтримуємо маму», – говорять сини Романа Лозового.

«У мене в полоні син і чоловік. Син потрапив у полон у березні 2022 року. А чоловік вийшов по наказу з «Азовсталі» у травні 2022 року. Чоловік був в Оленівці у бараці, який підірвали. Я знаю, що був поранений, був живий. Зараз не знаю, де, як. Син знаю, що в полоні, був на території так званої «ДНР». Хлопці, які виходили з полону розповідали, як і що. Син Нацгвардія, чоловік теж. Ми з Бердянського району і цього року виїхали з окупації. Невідомість саме страшне, бо не знає, де і що, коли будуть обміни, вже стільки місяців немає. Дуже важко морально», – розповідає Галина Чоркевич, у якої син та чоловік перебувають у російському полоні.

Учасники акції у Львові просять світ вплинути на те, що українських військовополонених обміняли.

Аналогічна акція відбулась 10 грудня у Дніпрі. На неї загалом зібралось понад сто людей. За словами учасників заходу, їхня мета – привернути увагу суспільства до проблеми вісутності обмінів військовополоненими та неналежні умови бранців- українців.

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

Чимало родин не мають зв’язку з рідними від першого дня полону, у декого це – понад півтора року, розповідали учасники.

Дружина військового 94-ої бригади Еля розповіла Радіо Свобода, що її чоловік перебуває в російському полоні з березня 2022 року. Відтоді вона отримала від нього одне повідомлення й один телефонний дзвінок.

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Дніпро, 10 грудня 2023 року

«21 місяць він у полоні, майже два роки. У той день, коли він потрапив у полон, мені прийшло повідомлення: «Я живий, ми в полоні». Я до останнього надіялася, що помилилися номером. Я додзвонилася на той номер, хлопець дав слухавку чоловікові. Мій чоловік сказав: «Киць, не плач, нас взяли в полон». І зв’язок обірвався. Що він у полоні – підтверджено Червоним Хрестом ще в травні минулого року. Виплати нам виплачують, частина допомагає організаційно. Але нам гроші не потрібні – треба, щоб рідні були вдома. За рік не обміняно жодного розвідника. Їх катують, їх засуджують за злочини, яких вони не скоювали. Ми навіть не знаємо достеменно, у яких умовах вони утримуються. Рівно рік, як у мене немає новин – ні де він, ні який стан. Взагалі нічого», – сказала Еля.

Із плакатами та гаслами «Не мовчи, полон вбиває» учасники акції в Дніпрі пройшли ходою від центру міста до привокзальної площі. Їх супроводжувала поліція.

Аналогічні акції відбулись 10 грудня у Києві, Кривому Розі, Кременчуці, Львові, Черкасах, Вінниці, Хмельницькому та інших містах України.

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року

Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року
Рідні військовополонених зібралися на всеукраїнську акцію. Київ, 10 грудня 2023 року

За даними української влади, станом на 17 листопада 2023 року відомо, що у російському полоні перебувають 4337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті люди, перебування у російському полоні яких вдалося встановити.

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