Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українцям, ЄС затвердить рішення наступного тижня

Рада Європейського союзу наступного четверга, 28 вересня, за рекомендацією Єврокомісії має подовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року. Про це стало відомо із джерел Радіо Свобода у дипломатичних колах, які не уповноважені давати коментарі ЗМІ.

Продовження директиви не вимагає одноголосного голосування і може бути затверджене кваліфікованою більшістю голосів.

Поки що, за словами джерела Радіо Свобода, лише Польща висувала певні заперечення щодо продовження тимчасового захисту (Варшава вимагає збільшення фінансування від ЄС на утримання біженців). Рада ЄС спочатку спробує затвердити рішення одноголосно під час засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС 28 вересня, щоб продемонструвати єдність ЄС. Але якщо Варшава почне вдаватися до блокування, рішення ухвалять більшістю.

Після затвердження продовження цієї директиви країни-члени будуть зобовʼязані її виконувати, пояснив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт.

«Це директива, а не рекомендація», – сказав єврокомісар, коментуючи заяви від речника польського уряду про те, що Польща наступного року не подовжить тимчасовий захист для українців.

«Сподіваюся, що якщо це рішення буде ухвалене, то країни-члени ЄС все-таки його виконуватимуть, бо якщо вони не виконуватимуть його належним чином, вони повинні будуть доповісти нам, як вони поводитимуться з особами, які все ще перебувають у їхніх країнах і потребують захисту», – сказав Ніколя Шміт.

Рекомендацію подовжити тимчасовий захист для українців, які виїхали до ЄС через російську агресію, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року Європейська комісія висунула 19 вересня, посилаючись на те, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і тому він має бути продовжений як необхідна і відповідна реакція на поточну нестабільну ситуацію.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів і автоматично продовжив її дію на один рік.