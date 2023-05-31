Міністр оборони Польщі анонсував збільшення кількості місць для охочих навчатися у військових вишах

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про збільшення кількості місць для навчання у вищих військових навчальних закладах країни з нового навчального року.

«На наступний навчальний рік ми підготували 2089 місць для майбутніх студентів у військових вишах. Протягом першого курсу студенти проходитимуть добровільну строкову військову службу, а потім професійну службу. Із зарплатою від 4960 злотих (понад 43 тисячі гривень – ред.)», – написав Блащак у твітері.

Польський міністр оборони додав: «З мундиром варто пов’язати своє майбутнє».

«Польське радіо» повідомляє, що напередодні було погоджено ліміти на місця у військових вишах проєктом постанови польського Міноборони. Повідомляється, що набір у 2023 році здійснюватиметься в межах ліміту вступу до чотирьох національних військових університетів: Військово-технічної академії ім. Ярослава Домбровського, Військово-морської академії ім. Героїв Вестерплатте, Академії сухопутних військ ім. генерала Тадеуша Костюшка та Військово-авіаційної академії.

Ліміт для всіх вищих військових навчальних закладів у навчальному 2023-2024 році після внесення змін до положення збільшиться з 2040 до 2089 місць. Для порівняння, у 2015-2016 році цей ліміт становив 522 місця.