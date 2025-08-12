Польща вишле понад пів сотні українців через поведінку на концерті у Варшаві – Туск

Польща ініціює висилку 57 громадян України та шести білорусів через їхню поведінку на концерті у Варшаві білоруського співака Макса Коржа. Про це, як повідомляє агенція PAP, 12 серпня на засіданні польського уряду заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.

Росія робить усе, щоб налаштувати Київ проти Варшави, вказав Туск у повідомленні в мережі Х.

«Кульмінація війни в Україні наближається, тому Росія робить усе, щоб налаштувати Київ проти Варшави. Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це стратегія Путіна, організована іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди одними й тими ж», – написав Туск.

Посольство України в Польщі наразі не коментувало повідомлень про висилку громадян України.

Як повідомляє Польське радіо, в натовпі під час концерту 9 серпня було зауважено прапор ОУН – УПА. На це, зокрема, в соцмережах звернув увагу депутат від партії «Право і справедливість» (ПіС) Даріуш Матецький. Він заявив, що подає скаргу до окружної прокуратури у Варшаві.

У Польщі переважає негативне ставлення до Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Серед іншого, УПА поляки звинувачують у Волинській трагедії під час Другої світової війни. Українські історики наполягають, що події, які в Польщі називають «різаниною», є спільною трагедією двох народів, і серед загиблих цивільних були як поляки, так і українці.

Варшавська поліція заарештувала 109 осіб під час концерту 9 серпня за численні правопорушення та злочини, включно зі зберіганням наркотиків, порушенням тілесної недоторканності співробітників служби безпеки, зберіганням та пронесенням піротехнічних виробів, а також незаконним проникненням.



