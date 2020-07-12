У Польщі проходить другий тур президентських виборів

У Польщі у неділю, 12 липня, проходить другий тур президентських виборів.
За посаду змагаються чинний глава держави Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковські.
Виборчі дільниці будуть відчинені з 8-ї до 22-ї години за Києвом.
Перший тур виборів відбувся 28 червня. Чинний президент здобув 43,5% голосів, Тшасковський – 30,5%.
За результатами опитування, яке 4 липня провів IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych), Тшасковські з невеликою перевагою голосів може здобути перемогу в другому турі президентських виборів.
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