Польським байкерам заборонили в’їзд до Росії після акції у Тверській області РФ – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Росії заборонило в’їзд до країни 39 польським байкерам, які 27 серпня провели акцію пам’яті біля польського військового цвинтаря у меморіальному комплексі «Мідне» біля Твері. На них склали протоколи щодо порушення міграційного законодавства, повідомляє російське видання «Медіазона». Обмеження діятиме протягом п’яти років.

Акція пройшла на території цвинтаря, де поховані понад шість тисяч польських офіцерів і солдатів – жертви сталінських репресій і ув’язнені Осташківського табору, розстріляні у 1940 році.

Байкери з асоціації «Люблю Польщу» (Stowarzyszenie Kocham Polskę) запалили смолоскипи, поклали вінки у національних кольорах і провели молитву. У соцмережах організації з’явився звіт про подорож.

Російські провладні ЗМІ звернули увагу на акцію лише за кілька днів. 30 серпня телеканал РЕН ТВ випустив сюжет, в якому назвав подію провокацією, стверджуючи, що польські байкери «скандували антиросійські гасла» і влаштували «факельну ходу». Журналісти телеканалу пов’язали байкерів із націонал-католицькою організацією «Всепольська молодь», хоча її символіки на кадрах не видно.

Провладні російські телеграм-канали і видання, включаючи Readovka і «Рыбарь», звинуватили учасників у використанні неонацистської символіки. Співробітники меморіалу розповіли, що викликали поліцію. При цьому про порушення громадського порядку, окрім паркування мотоциклів не в належному місці, не повідомляли.

Після акції в «Мідному» група «Люблю Польщу» вирушила до Катинського лісу, де у 1940 році було розстріляно польських військовополонених, а також відвідала місце катастрофи літака президента Леха Качинського під Смоленськом і меморіал жертв сталінських репресій в урочищі Куропати під Мінськом.