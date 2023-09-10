Польські прикордонники повідомили про напад людей у масках і «білоруській формі» 

На польських прикордонників напала група невідомих з-за білоруського кордону – про це повідомила прикордонна служба Польщі в твітері 10 вересня.

За повідомленням, увечері 9 вересня група з семи людей, одягнених у маски та «білоруські форми», закидала прикордонників камінням, перебуваючи з білоруського боку кордону.

За даними польської сторони, у нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.

Читайте також: Спільна безпека і спільний успіх: як Україна мала б «грати» у відносинах з Польщею

Також польська служба повідомляє, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей, у тому числі дев’ять громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.

Державний прикордонник комітет Білорусі не коментував це повідомлення наразі.

Днями державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявляв, що напередодні парламентських виборів польська влада очікує спроб Білорусі та Росії дестабілізувати ситуацію в країні.

Парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня.