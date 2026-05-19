Колишній польський міністр перед зміною влади в Угорщині втік до США

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, якого в Польщі звинувачують у кримінальних злочинах, зміг виїхати з Угорщини, де раніше отримав притулок, до Сполучених Штатів – за допомогою Держдепартаменту США. Це стверджує з посиланням на джерела агентство Reuters. Влада Польщі підтвердила, що Зьобро перебуває у США, прем’єр-міністр країни Дональд Туск назвав надання колишньому міністру права на проживання у Сполучених Штатах рішенням, яке шокує.

Про те, що ексміністр, який утік із Польщі, перебуває в США, раніше повідомили польські журналісти. Згодом це підтвердив він сам, заявивши, що став працювати журналістом на польському телеканалі TV Republika, пов’язаному з правоконсервативними колами. Зьобро залишив Угорщину на початку травня, незадовго до зміни влади в цій країні – на місце Віктора Орбана, уряд якого надав йому притулок, прийшов Петер Мадяр, який обіцяв екстрадувати його до Польщі.

Як пише Reuters, заступник держсекретаря США Крістофер Ландау розпорядився, щоб Зьобро отримав необхідну візу для в’їзду до країни. Влада Угорщини заявила, що він не вилетів до США безпосередньо з Будапешта, а, ймовірно, спочатку виїхав до іншої країни ЄС і відлетів уже звідти. У Держдепартаменті відмовилися коментувати надання візи колишньому міністру.

Зьобро – представник правоконсервативної партії «Право і справедливість», політичний опонент нинішньої влади Польщі. Він стверджує, що його переслідування є політично мотивованим. Влада Польщі наполягає, що щодо нього висунуто 26 звинувачень, пов’язаних із шахрайством та іншими фінансовими злочинами, і заперечують політичне підґрунтя переслідування. Крім того, стверджується, що він використав кошти, виділені ЄС на допомогу жертвам злочинів, для закупівлі системи Pegasus, яка, як стверджується, використовувалася для стеження за політичними опонентами.

Reuters стверджує, що посол США в Польщі Том Роуз дійшов висновку, що Зьобро переслідують за його консервативні погляди, і попросив Ландау допомогти йому. Офіційно це не підтверджено. Роуз раніше критикував представників польської влади за їх висловлювання щодо президента Дональда Трампа та його адміністрації. Польські політики, своєю чергою, критикували Роуза.