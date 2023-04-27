Військовий об’єкт, виявлений на півночі Польщі, може бути ракетою «повітря-земля» – ЗМІ

Військовий об’єкт, знайдений у лісі на півночі Польщі, може бути ракетою «повітря-земля» довжиною кілька метрів, повідомила 27 квітня приватна польська радіостанція RMF FM із посиланням на «неофіційну інформацію».

Раніше 27 квітня польська влада повідомила, що на півночі Польщі поблизу міста Бидгощ знайшли залишки військового об’єкта, чим підтвердила попередні повідомлення ЗМІ про виявлення якогось об’єкта в цьому районі.

Деталей влада не повідомляла. Зокрема, невідомо, відколи знайдений об’єкт перебував на згаданій території.

Генеральний прокурор Польщі Збіґнєв Зьобро повідомив, що ведеться розслідування, і крім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія і представники Служби військової контррозвідки.

Міністерство оборони Польщі повідомило у твіттері, що ситуація не загрожує місцевим жителям.

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Район, де знайшли об’єкт, розташований за сотні кілометрів від кордонів Польщі з Україною, Білоруссю і російською Калінінградською областю.

У листопаді минулого року в Польщі біля кордону з Україною загинули двоє людей через падіння ракети. Це сталося під час одного з масованих російських ударів по Україні.

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу поклали відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.

Росія заперечила, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону.