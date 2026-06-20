Кількість постраждалих через удар Росії по Полтаві зросла до 9, серед них пʼятеро дітей – ОВА

У Полтаві зросла кількість постраждалих через російську атаку, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.



«За уточненою інформацією, травмовано девʼятеро людей, серед яких пʼятеро дітей», – зазначив він.

Сили РФ атакували ввечері 20 червня Полтавську громаду, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«Унаслідок ворожого ракетного удару по Полтавській громаді є постраждалі, серед яких четверо дітей. Їм надається уся необхідна допомога. Інформація уточнюється», – зазначив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



