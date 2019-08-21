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21 Серпень 2019, Київ 11:13
Новини | Суспільство

Полторак розповів, хто керуватиме Десантно-штурмовими військами замість Забродського

Попередній командувач ДШВ Михайло Забродський став депутатом Верховної Ради

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Новим командувачем Десантно-штурмових військ Збройних си України став генерал-майор Євген Мойсюк – про це 21 серпня повідомив міністр оборони Степан Полторак.

Він нагадав, що попередній командувач генерал-лейтенант Михайло Забродський став народним депутатом за результатами позачергових парламентських виборів.

«Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка! Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний – його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ», – заявив у повідомленні Полторак.

39-річний Євген Мойсюк досі був першим заступником Забродського. Відомо, що він керував обороною Донецького аеропорту взимку 2014-2015 років і виведенням звідти особового складу.

Попередник Мойсюка на посаді командувача ДШВ Михайло Забродський був обраний народним депутатом за списком партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Він четвертий у партійному списку.

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