Полторак розповів, хто керуватиме Десантно-штурмовими військами замість Забродського

Новим командувачем Десантно-штурмових військ Збройних си України став генерал-майор Євген Мойсюк – про це 21 серпня повідомив міністр оборони Степан Полторак.

Він нагадав, що попередній командувач генерал-лейтенант Михайло Забродський став народним депутатом за результатами позачергових парламентських виборів.

«Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка! Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний – його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ», – заявив у повідомленні Полторак.

39-річний Євген Мойсюк досі був першим заступником Забродського. Відомо, що він керував обороною Донецького аеропорту взимку 2014-2015 років і виведенням звідти особового складу.

Попередник Мойсюка на посаді командувача ДШВ Михайло Забродський був обраний народним депутатом за списком партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Він четвертий у партійному списку.