Поляки зможуть подорожувати до США без віз з 11 листопада

Поляки зможуть відвідувати США з метою туризму та бізнесу без віз терміном до 90 днів від 11 листопада. Про це розповів журналістам 6 листопада президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє «Польське радіо».

Як зазначив Дуда, посол США у Варшаві Джорджет Мосбахер поінформувала його, що у середу у Вашингтоні буде оголошено офіційне повідомлення про вступ Польщі до безвізової програми та встановлення дати, з якої поляки зможуть їздити до США без віз.

Дуда подякував президенту США Дональду Трампу, який обіцяв, що Польщу приймуть до програми безвізового руху до кінця його першої каденції.

6 листопада Державний департамент Сполучених Штатів офіційно номінував Польщу для включення в програму безвізового в’їзду.

Як зазначає «Польське радіо», Польща виконала найважливішу умову приєднання до безвізової програми (Visa Waiver) – відсоток відмов у видачі віз полякам впав нижче 3-відсоткової межі.

Спеціальні візи все ще будуть потрібні, наприклад, студентам та журналістам, а також тим. Хто хоче лишитись у країни на термін понад три місяці.

Без віз до США зараз можуть їздити громадяни 38 країн світу, 23 з них – члени Євросоюзу.