Помер колишній в’язень нацистських концтаборів Ігор Малицький – Харківська ОДА

Харківська обласна державна адміністрація повідомила 23 листопада про смерть колишнього в’язня нацистських концентраційних таборів Ігоря Малицького.

Малицький помер у віці 96 років.

«Керівництво та колектив Харківської ОДА висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Федоровича», – заявляють у ОДА.

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Родичі Малицького повідомили на його фейсбук-сторінці, що час та місце прощання з ним будуть повідомлені пізніше.

Харків’янин Ігор Малицький був єдиним досі живим в’язнем чотирьох нацистських концтаборів: «Терезін», «Аушвіц», «Маутгаузен» та його філії «Лінц 3». Працював завідувачем кафедри технології машинобудування Української інженерно-педагогічної академії.