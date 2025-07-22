Помер засновник Black Sabbath Оззі Осборн

Музикант Оззі Осборн, один із засновників та учасник гурту Black Sabbath, помер у віці 76 років, повідомив увечері 22 липня телеканал Sky News із посиланням на його родину. У заяві близьких ідеться, що він помер «оточений любов’ю».

Гурт Black Sabbath був створений у 1968 році, його вважають засновником хеві-металу. Пік популярності гурту припав на 1970-ті роки. Оззі Осборн залишив Black Sabbath у 1980 році, після чого розпочав успішну сольну кар’єру.

На початку 2020 року Осборн розповів, що йому діагностували хворобу Паркінсона. Крім цього, за його словами, він мав інші складності зі здоров’ям: зокрема, через невдале падіння він отримав травму шиї і був змушений скасувати концертний тур.

5 липня 2025 року Black Sabbath дали прощальний концерт на стадіоні «Вілла Парк» у рідному для них Бірмінгемі, возз’єднавшись уперше за 20 років у класичному складі — із самим Оззі в ролі вокаліста, а також гітаристом Тоні Айоммі, басистом Гізером Батлером та барабанщиком. Під час концерту Осборн, який уже не міг ходити через хворобу, сидів на чорному троні з кажанами на спинці.



