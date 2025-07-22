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Новини | Суспільство

Помер засновник Black Sabbath Оззі Осборн

Музикант Оззі Осборн, один із засновників та учасник гурту Black Sabbath
Музикант Оззі Осборн, один із засновників та учасник гурту Black Sabbath

Музикант Оззі Осборн, один із засновників та учасник гурту Black Sabbath, помер у віці 76 років, повідомив увечері 22 липня телеканал Sky News із посиланням на його родину. У заяві близьких ідеться, що він помер «оточений любов’ю».

Гурт Black Sabbath був створений у 1968 році, його вважають засновником хеві-металу. Пік популярності гурту припав на 1970-ті роки. Оззі Осборн залишив Black Sabbath у 1980 році, після чого розпочав успішну сольну кар’єру.

На початку 2020 року Осборн розповів, що йому діагностували хворобу Паркінсона. Крім цього, за його словами, він мав інші складності зі здоров’ям: зокрема, через невдале падіння він отримав травму шиї і був змушений скасувати концертний тур.

5 липня 2025 року Black Sabbath дали прощальний концерт на стадіоні «Вілла Парк» у рідному для них Бірмінгемі, возз’єднавшись уперше за 20 років у класичному складі — із самим Оззі в ролі вокаліста, а також гітаристом Тоні Айоммі, басистом Гізером Батлером та барабанщиком. Під час концерту Осборн, який уже не міг ходити через хворобу, сидів на чорному троні з кажанами на спинці.


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