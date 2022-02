Помер американський рок-музикант Марк Ланеган

Американський рок-музикант Марк Ланеган помер на 58-му році життя у своєму будинку в Кілларні на півдні Ірландії. Він був відомий як співзасновник та соліст гранж-групи Screaming Trees та співпрацею з Queens of the Stone Age та The Gutter Twins.

Про смерть виконавця повідомили 22 лютого у його твітері.

Причина смерті невідома, у повідомленні є прохання поважати спокій родини музиканта.

Ланеган розпочав музичну кар’єру у Вашингтоні у середині 80-х.

Заснована ним Screaming Trees, поряд з Nirvana, Soundgarden та Pearl Jam вважалася піонером гранж-музики. Перший альбом Screaming Trees випустили у 1986 році, з 1990 він розпочав паралельну сольну кар’єру.

З перших сольних альбомів Ланеган залучав до роботи відомих музикантів, записавши пісні, зокрема з Куртом Кобейном, Мобі, Ізобель Кемпбелл, Пі Джеєм Харві. Разом із Screaming Trees він брав участь у записі восьми студійних альбомів, сольно випустив 11.