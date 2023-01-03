Помер Віктор Файнберг. У 1968 році він протестував проти радянських танків у Празі, а в 2018-му вимагав звільнити Сенцова

У віці 91 рік помер радянський дисидент, учасник демонстрації на Красній площі в серпні 1968 року проти окупації Чехословаччини, філолог Віктор Файнберг. Про це 2 січня повідомили його діти.

Віктор Файнберг народився у Харкові. Вивчав філологію в Ленінградському університеті. Взимку 1968 року приєднався до радянського руху дисидентів.

25 серпня 1968 року разом із однодумцями – Костянтином Бабицьким, Тетяною Баєвою, Ларисою Богораз, Наталією Горбаневською, Вадимом Делоне, Володимиром Дремлюгою та Павлом Литвиновим – він вийшов на демонстрацію проти окупації Чехословаччини. Акція тривала близько пʼяти хвилин, після чого демонстрантів затримали співробітники КДБ.

Файнбергу під час затримання вибили передні зуби, після чого посадили в автомобіль та відвезли на допит. Йому звинуватили за статтею «Поширення свідомо хибних вигадок, що ганьблять радянський державний і суспільний устрій». Пізніше центр судової експертизи визнав філолога неосудним. Понад чотири роки Файнберг провів у психіатричній лікарні, де був підданий примусовому лікуванню.

У лікарні Файнберг разом із другом Борисом Петровим двічі голодував на знак протесту, їх підтримав і фізик, правозахисник Андрій Сахаров. Інформація про голодування потрапила до закордонних засобів інформації, після чого керівництву лікарні довелося скасувати інʼєкції та помʼякшити умови тримання.

У 1974 році Файнберг емігрував із СРСР. З 1978 року жив у Парижі. У червні 2018 року Павло Литвинов, Віктор Файнберг та Тетяна Баєва (учасники демонстрації на Красній площі) були нагороджені премією міністра закордонних справ Чехії Gratias Agit за поширення доброго імені Чеської Республіки за кордоном.