Колишній радянський дисидент закликає президента Чехії допомогти звільнити Сенцова

Колишній радянський дисидент Віктор Файнберг написав листа президенту Чехії Мілошу Земану, в якому закликає його та інших чільних чеських політиків допомогти звільнити засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляють чеські ЗМІ, Файнберг надіслав лист також голові уряду Чехії Андрею Бабішу й міністру закордонних справ Яну Гамачкові.

«В історії є миті, коли ситуація у світі залежить від життя чи смерті однієї людини. Режисер Олег Сенцов, український громадянин російського походження, віддає своє життя за захист Батьківщини, Криму, яким заволодів російський імперіалізм», – наголошує в листі Віктор Файнберг.

Він зазначає, що Сенцов «брехливо звинувачений у злочинах, які не вчинив, і засуджений до 20 років в’язниці».

Досі реакції на лист Файнберга немає.

Уродженець Харкова, учасник дисидентського руху в колишньому СРСР Віктор Файнберг належить до групи «восьми відважних», які 25 серпня 1968 року вийшли на Червону площу в Москві на знак протесту проти окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту.

На початку червня Файнберг відвідав Прагу, де йому вручили нагороду міністерства закордонних справ Чеської Республіки Gratias agit за поширення доброго імені Чехії за кордоном.

Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.

До режисера приїжджала український омбудсмен Людмила Денісова, однак її до нього не впустили.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 українців.