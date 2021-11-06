Помер народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський

Колишній народний депутат Юхим Звягільський помер 5 листопада – про це повідомило агентство «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу партії «Опониційна платформа – За життя». Про це також повідомили адвокатка Тетяна Зелькіна та колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

«Декілька годин тому в Інституті серця від ускладнень, спричинених COVID-19, на 88 році життя помер Юхим Леонідович Звягільський», – написав Мосійчук у своєму телеграм-каналі.

Читайте також: Депутатку Третьякову хочуть відсторонити від засідань Ради через її слова про Полякова

Зелькіна написала на своїй фейсбук-сторінці, що дізналася про госпіталізацію Звягільського п’ять днів тому. За даними медіа, він був госпіталізований через коронавірусну хворобу.

Звягільський був родом із Донецька, увійшов до складу Верховної Ради вперше ще в 1990 році. З вересня 1993-го по липень 1994 року виконував обов’язки прем’єр-міністра України.

Він був одним із засновників «Партії регіонів», у 2014 році голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня. У тому ж році балотувався від «Опозиційного блоку». У 2019-му вперше за майже 20 років не пройшов до парламенту.