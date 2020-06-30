Помпео підтвердив відеоконференцію з талібами

Державний департамент Сполучених Штатів підтвердив, що державний секретар Майк Помпео провів відеоконференцію з екстремістським угрупованням «Талібан», під час якого він застеріг бойовиків від нападів на американських військових.

За заявою Держдепартаменту, Помпео 29 червня провів розмову з представником угруповання Абдуль-Гані Барадаром, який наразі перебуває в Катарі, щодо імплементації лютневої угоди між Вашингтоном та бойовиками.

«Державний секретар дав зрозуміти, що від «Талібану» очікується виконання їхніх зобов’язань, серед них – зобов’язання не нападати на американців», – сказала речниця Департаменту Морґан Ортаґус.

Раніше про ці переговори повідомив сам «Талібан».

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Лютнева угода передбачає виведення американських військ і покликана прокласти шлях до мирних переговорів між талібами та урядом Афганістану, підтримуваним США.

Згідно з домовленістю, США до середини липня погодилися скоротити свої сили в Афганістані з 12 тисяч військових до 8 тисяч 600. Якщо решта угоди буде виконана, всі американські та інші іноземні війська вийдуть з Афганістану до середини 2021 року.

Спілкування талібів і Помпео відбувається в час, коли президент США Дональд Трамп стикається зі все більшим тиском. Політичні опоненти вимагають від нього пояснень щодо того, чому він нічого не вчинив після отримання повідомлень, нібито Москва пропонувала і платила бойовикам, пов’язаним із талібами, за вбивство американських солдатів в Афганстані.