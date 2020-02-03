Помпео завершує турне п’ятьма країнами в Узбекистані

Державний секретар США Майк Помпео 3 лютого приземлився в столиці Узбекистану Ташкенті, де завершить турне п’ятьма країнами Східної Європи та Центральної Азії. В аеропорту американського колегу вітав міністр закордонних справ Узбекистану Абдулазіз Камілов.

Помпео планує взяти участь у зустрічі в форматі «С5 + 1» з керівниками зовнішньополітичних відомств Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану та Узбекистану.

«Ми точно говоритимемо про питання безпеки, про економічну інтеграцію цих країн і про те, як кожна з цих країн може трансформуватися» з точки зору гарантування політичних свобод, економічних умов та прав людини, сказав Помпео раніше під час турне.

У Помпео також запланована окрема зустріч з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим та міністром закордонних справ Абдулазізом Каміловим.

Колишній прем’єр-міністр Мірзійоєв став президентом після смерті свого попередника Іслама Карімова у вересні 2016 року. Карімов правив найбільш густонаселеною країною Центральної Азії ще до розпаду Радянського Союзу, від 1991 року.

Майк Помпео прибув до Узбекистану після відвідання Казахстану. Минулого тижня держсекретар США побував у Києві.