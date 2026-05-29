Понад 100 підземних шкіл уже працюють в Україні, ще 113 будують – Лісовий

В Україні вже збудовано та введено в експлуатацію понад 100 підземних шкіл, ще 113 перебувають на різних етапах будівництва. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«113 шкіл ми зараз будуємо, вони на різних стадіях готовності, більшість із них, понад 60% будуть готові до 1 вересня», – сказав Лісовий.

Міністр зазначив, що загалом держава має забезпечити навчання у підземних школах для близько 100 тисяч дітей, насамперед на прифронтових територіях.

Вартість одного такого закладу, за його словами, коливається від 80 до 120 мільйонів гривень залежно, зокрема, від наповненості.





«Це дороговартісні і тривалі проєкти. І ми над цим зараз працюємо достатньо інтенсивно у межах того, що може дозволити сьогодні український бюджет... Вартість коливається, на 500–1000 дітей від 80 до 120 млн гривень. Дороговартісні проєкти, але ну це нормальність життя дітей», – зазначив міністр освіти.

Лісовий додав, що підземні школи фінансуються в межах державної субвенції. Цього року на їх будівництво передбачено 5 мільярдів гривень, торік – 11 мільярдів, раніше – близько 3 мільярда. Загалом, за його словами, в підземні школи уже проінвестовано понад 20 мільярдів гривень.

«Будівництво (підземних – ред.) шкіл – це найдорожча інфраструктурна інвестиція в освіту. І це насправді наш національний феномен. Жодна країна, яка переживала таку війну, не створила таких умов сьогодні. Бо підземна школа – це перш за все школа. Збудована відповідно до безпекових стандартів, які зафіксовані в ДСТУ. Але це школа, повноцінний простір», – додав Лісовий.

Окремо він повідомив, що в Україні також будують 18 підземних дитячих садочків.

За словами Лісового, рішення про будівництво підземних шкіл ухвалюється на основі критеріїв безпеки, кількості учнів та співфінансування громад, а також погодження з обласними військовими адміністраціями та Міністерством освіти і науки.