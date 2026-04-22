Понад 140 військових РФ втекли та вчинили вбивство після початку повномасштабної війни

Російський військовий, ілюстративне фото
Російський військовий, ілюстративне фото

Після початку повномасштабної війни Росії проти України щонайменше 144 російські військові втекли зі служби і вчинили вбивство, пише проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии» з посиланням на дані російських судів.

Згідно з цими відомостями, у 2022 та 2023 роках у Росії було засуджено сумарно сімох дезертирів і осіб із СЗЧ (самовільним залишенням частини), звинувачених у вбивствах. 2024 року їх було вже 26, а 2025-го – 86. 2026 року до судів надійшло вже 25 таких справ.

Йдеться саме про дезертирів і тих, хто самовільно залишив частину, а не про учасників війни проти України в цілому. Видання «Верстка» раніше підрахувало, що за майже чотири роки війни ті, хто повернувся з фронту, вбили і покалічили в Росії понад 1000 людей.

У 105 справах вже оголошені вироки. Обвинувачені отримали від восьми до 13 років ув’язнення. Деякі справи були припинені через смерть обвинуваченого або «відсутність реальної можливості участі обвинуваченого в процесі».

Раніше OSINT-проєкт Frontelligence Insight повідомляв, що рівень дезертирства в російській армії 2025 року зріс удвічі порівняно з 2024 роком. Жителі багатьох регіонів скаржилися на зростання кількості вбивств та інших тяжких злочинів після повернення до їхніх міст тих, хто воював в Україні.

