Понад 140 військових РФ втекли та вчинили вбивство після початку повномасштабної війни

Після початку повномасштабної війни Росії проти України щонайменше 144 російські військові втекли зі служби і вчинили вбивство, пише проєкт Радіо Свобода «Север.Реалии» з посиланням на дані російських судів.

Згідно з цими відомостями, у 2022 та 2023 роках у Росії було засуджено сумарно сімох дезертирів і осіб із СЗЧ (самовільним залишенням частини), звинувачених у вбивствах. 2024 року їх було вже 26, а 2025-го – 86. 2026 року до судів надійшло вже 25 таких справ.

Йдеться саме про дезертирів і тих, хто самовільно залишив частину, а не про учасників війни проти України в цілому. Видання «Верстка» раніше підрахувало, що за майже чотири роки війни ті, хто повернувся з фронту, вбили і покалічили в Росії понад 1000 людей.

У 105 справах вже оголошені вироки. Обвинувачені отримали від восьми до 13 років ув’язнення. Деякі справи були припинені через смерть обвинуваченого або «відсутність реальної можливості участі обвинуваченого в процесі».

Раніше OSINT-проєкт Frontelligence Insight повідомляв, що рівень дезертирства в російській армії 2025 року зріс удвічі порівняно з 2024 роком. Жителі багатьох регіонів скаржилися на зростання кількості вбивств та інших тяжких злочинів після повернення до їхніх міст тих, хто воював в Україні.