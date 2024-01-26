Понад 43 тисячі російських військових загинули в Україні – підрахунок за відкритими джерелами

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на фронті загинули щонайменше 43 014 російських військових, серед яких 5 107 – мобілізовані, а 8 062 – увʼязнені. Особи загиблих встановили журналісти російської служби Бі-Бі-Сі та «Медіазони».

У своєму дослідженні, що ґрунтується на даних з відкритих джерел (некрологів у ЗМІ, повідомлень у соцмережах родичів загиблих та роботи волонтерів на цвинтарях в РФ), журналісти видань зазначають, що із загальної кількості підтверджених смертей мобілізованих 80% (4 130 осіб) військовослужбовців цієї категорії загинули в 2023 році.

Журналісти також установили, що станом на 19 січня 2024 року на фронті загинули щонайменше 3079 російських офіцерів, 800 із них – у званні від майора і вище.

Раніше видання «Важные истории» зʼясувало, що ще у 2022 році Пенсійний фонд РФ заборонив співробітникам своїх регіональних відділень публікувати у відкритому доступі інформацію про кількість учасників війни в Україні, які отримують соціальні виплати, оскільки цю інформацію могли використати для підрахунку втрат армії РФ.

Видання також писало, що Міноборони Росії перестало публікувати інформацію про військові пенсії з інвалідності та втрати годувальника. Ці дані також могли показати масштаби втрат армії РФ в Україні.

Видання «Верстка» повідомляло, що Міністерство праці та соцзахисту Росії замовило 757 305 посвідчень ветерана бойових дій та 230 тисяч посвідчень для «членів сімʼї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій». Ці дані можуть опосередковано свідчити про можливі масштаби втрат російської армії.

Міноборони РФ дані про число загиблих у війні з Україною військових, добровольців та увʼязнених не розкриває. Востаннє відомство оголосило загальну кількість втрат у вересні 2022 року – тоді йшлося про 5937 загиблих.