Понад чверть українців заявили про готовність емігрувати в ЄС і США – опитування

На постійне проживання в США або ЄС переїхали б 27,9% українців, якби їм надали громадянство без будь-яких умов, не поїхали б 68,7% – свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У будь-яке місце в Росії на постійне проживання при таких же умовах поїхали б тільки 5,8% українців, а 91,7% не зробили б цього. За умови отримання 100 тисяч доларів підйомних у Росію згодні переїхати 10,3% опитаних, а 85,9% не пішли б і на такий варіант, йдеться в дослідженні.

Опитування проводилося з 17 по 24 жовтня, інститут опитав 1 502 респондентів методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на підконтрольній уряду України території.

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляв, що щороку з країни за кордон виїжджає близько 1 мільйона громадян України.

У січні 2020 року в уряді України повідомили, що всього за останнє десятиліття з України виїхали і не повернулися назад близько 3,8 млн громадян країни або близько 10% її населення.

Українці їдуть за кордон у пошуках високооплачуваної роботи і якісної освіти. Серед найпопулярніших напрямків – Польща, Чехія, Фінляндія.

До 2014 року в цьому списку була і Росія, але через війну на Донбасі й анексію Криму основний напрямок тепер – це Захід.

У деяких європейських країнах програми для пошуків і прийому на роботу фахівців з України працюють на урядовому рівні.