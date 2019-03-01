Учасника бойових дій звільнили з роботи через «неузгодженість законодавчих норм» – підприємство

Учасник бойових дій на Донбасі Дмитро Овчинников був звільнений з роботи на металургійному підприємстві Кривого Рогу під час служби в Збройних Силах України через «неузгодженість законодавчих норм». Про це Радіо Свобода у п’ятницю повідомили в прес-службі «АрселорМіттал Кривий Ріг» у відповіді на запит щодо судового процесу про звільненого з роботи екс-бійця.

За інформацією підприємства, днями Верховний Суд залишив в силі судове рішення першої інстанції (Центрально-міського районного суду Кривого Рогу) від 10 серпня 2016 року, яким працівника були зобов’язані відновити на роботі.

Як зазначили на комбінаті, Овчинников в числі інших був призваний на строкову військову службу та звільнений з роботи «в умовах неузгодженості законодавчих норм того періоду». Виконуючи рішення суду, підприємство відновило працівника на роботі.

Водночас на комбінаті пояснили, що звернулись до Верховного суду України задля «встановлення правової позиції щодо певних колізій, результатом яких стало початкове звільнення працівника через призов його на строкову службу».

Верховний суд постановив поновити на посаді Овчинникова. Судовий процес тривав майже три роки. Раніше рішення на користь колишнього військового ухвалили суди двох інстанцій – Центрально-сіський райсуд Кривого Рогу та Апеляційний суд Дніпропетровської області.

Раніше в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області повідомляли, що розпочали кримінальні провадження через звільнення 21 працівника-учасника АТО на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг». У прокуратурі зазначили, що законодавство передбачає збереження робочого місця, посади та середньої зарплати за працівниками, яких було призвано під час мобілізації для проходження строкової військової служби у ЗСУ. На підприємстві повідомили, що відновили звільнених працівників.