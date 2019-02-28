Верховний суд постановив поновити на роботі учасника бойових дій в Кривому Розі

Верховний суд України постановив поновити на посаді незаконно звільненого з меткомбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Кривому Розі учасника бойових дій на Донбасі Дмитра Овчинникова. Своїм рішенням Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу підприємства. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Як повідомив Радіо Свобода керівник юридичної служби Всеукраїнської профспілки «Свобода праці» Ігор Токовенко, до призову на військову службу та участі в бойових діях на Донбасі Дмитро Овчинников працював машиністом тепловоза на металургійному комбінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Раніше рішення на користь колишнього військового ухвалили суди двох інстанцій – Центрально-міський районний суд Кривого Рогу в серпні 2016 року та Апеляційний суд Дніпропетровської області в жовтні 2016 року. Підприємство поновило на роботі працівника, але подало касаційну скаргу на рішення судів.

«Сукупно процес тривав майже три роки. Дана ситуація сталась з декількох причин, зокрема, через те, що, встановлючи додаткові гарантії для працівників, які призиваються на військову службу, щодо гарантії щодо збереження їхнього робочого місця й виплати середньої зарплати, законодавець допустив низку неточностей, які потягли за собою неоднозначне застосування цих норм роботодавцями. Окрім Дмитра, таким чином звільнили ще низку працівників», – зазначив Ігор Токовенко.

Радіо Свобода звернулось за коментарем до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і очікує на відповідь.

Раніше в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області повідомили, що розпочали кримінальні провадження через звільнення 21 працівника-учасника АТО на підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг». У прокуратурі зазначили, що законодавство передбачає збереження робочого місця , посади та середньої зарплати за працівниками, яких було призвано під час мобілізації для проходження строкової військової служби у ЗСУ.

У ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» тоді повідомили, що мова йде про працівників, які призивалися на строкову військову службу та були звільнені з роботи у березні – квітні 2015 року. Як зазначили на підприємстві, звільнення робітників сталось «у період законодавчої неузгодженості»: звільнені в той період працівники призивались до лав Збройних сил для проходження строкової служби, на той час це не передбачало залучення їх до служби у зоні АТО.