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У Попасній та Лисичанську частково відсутні вода, світло та тепло – голова Луганської ВЦА

У Попасній через обстріли знеструмлені 2 960 абонентів

У Попасній та районі Лисичанська відсутні електроенергія, вода та теплопостачання, повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай 3 березня.

«Складна ситуація у Попасній та Лисичанську в районі колишнього заводу ГТВ (РТІ) та Склозаводу, рятувальники працювали майже добу, відсутні світло, вода та тепло», – заявив він у своєму фейсбуці.

Він додав, що вночі проти 3 березня російські війська знову обстріляли Лисичанськ, у тому числі по домівках цивільного населення. Також тривали обстріли Попасної, в тому числі застосовувалися реактивні системи залпового вогню «Град».

«Пошкоджені школа № 20, дитячий центр «Лелека», майже всі об’єкти комунальної інфраструктури. Все, що ми відбудовували протягом цих восьми років, росіяни намагаються перетворити на суцільні руїни», – прокоментував Гайдай.

У Лисичанську без тепла лишилися понад 700 абонентів, без централізованого водопостачання залишилася 24 101 людина, без світла – загалом 10 888 абонентів.

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У Попасній через обстріли знеструмлені 2 960 абонентів. За словами Гайдая, ремонтні бригади працюють там, де є «хоча б відносна безпека».

За даними Генерального штабу, російські війська вночі проти 3 березня знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст України. Але, зокрема, захопити Маріуполь та вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей їм не вдалося.

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