У Попасній обвалився будинок, загинули три людини – Гайдай

На Луганщині у Попасній обвалився будинок, три людини загинули, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило. Багатоповерхівка зайнялася. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила», – написав він у телеграмі.

Минулої доби російські військові 17 разів обстріляли населені пункти Луганської області, пошкоджені 5 будинків.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.