«Це наш сором»: Папа римський прокоментував звіт про сексуальне насильство у Французькій католицькій церкві

Пара римський Франциск прокоментував оприлюднений напередодні звіт про сексуальні злочини духовенства Французької католицької церкви.

«На жаль, є значна кількість (жертв, – ред.). Я хотів би висловити потерпілим свій смуток і біль за травму, якої вони зазнали… Це також мій сором, наш сором, моя ганьба, через те, що церква занадто довго не здатна поставити їх центральною зі своїх проблем», – наголосив понтифік під час традиційної аудієнції 6 жовтня, повідомляє агентство Associated Press.

Він закликав усіх єпископів та релігійних настоятелів вжити необхідних дій, щоб подібне не повторювалося.

Близько 216 тисяч дітей стали жертвами сексуального насильство з боку духовенства Французької католицької церкви з 1950 року. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 5 жовтня. У звіті обсягом майже 2500 сторінок мовиться, що переважна більшість жертв – хлопчики, чимало з них у віці від 10 до 13 років. Як з’ясувала слідча комісія, до злочинів сексуального характеру були причетні від 2900 до 3200 священників. Зазначається, що кількість жертв може зрости, якщо врахувати зловживання, скоєні так званими «мирянами» церкви, якими є, наприклад, вчителі у католицьких школах.