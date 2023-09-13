Військові попередили про запуск шести груп «шахедів» і активність авіації РФ

Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск РФ шести груп ударних безпілотників Shahed.



«Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп «Шахедів» з Приморсько-Ахтарська (Кубань, рф) та Чауда (Крим). Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись). Орієнтовний час підльоту – близько 23:30 - 00:00», –йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Крім того, українські військові повідомили про активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках – є загроза застосування авіаційного озброєння.

Повітряні сили закликають людей йти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Станом на 22:10 повітряна тривога оголошена на Сумщині, Луганщині та в Криму.

Під час нічної атаки 13 вересня в Одеській області було збито понад три десятки ударних дронів, запущених армією РФ, повідомили Повітряні сили. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, через удари по Ізмаїльському району постраждали семеро цивільних – шість чоловіків у Рені та один – в Ізмаїлі. Кіпер каже, що двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, четверо інших – в стані середньої тяжкості. Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні, він вже вдома.