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06 жовтня 2020, Київ 14:47
Новини | Події

Німеччина забирає 13 поранених українських військових на лікування

ООН оцінює кількість поранених на Донбасі на рівні 29 500 – 33 500

Німеччина забирає 13 поранених на Донбасі українських військових на лікування.

«Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України до Німеччини для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту», – повідомили Військово-повітряні сили Німеччини.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей. Кількість поранених в ООН оцінюють на рівні 29 500 – 33 500.

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