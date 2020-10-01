Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 30 вересня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» вогонь зі стрілецької зброї ворог відкривав поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік Новотроїцького. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Новоолександрівки противник провокував наших військових зі стрілецької зброї. На ділянці поблизу Золотого три рази вів вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета, а неподалік Хутора Вільний двічі у вечірній час застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, у районах населених пунктів Зайцеве, Миронівський, Новотошківське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу з підствольного гранатомета було поранено одного українського військового. Його госпіталізували. Як наголосили у штабі ООС, стан пораненого – задовільний.

«Від початку поточної доби, 1 жовтня, на ділянках відповідальності українських захисників зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета», – повідомили у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять порушень режиму припинення вогню з боку українських військових. У «ДНР» не повідомляють про перебіг бойових дій минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.