Порошенко: ЄС виділить 50 млн євро на підтримку безпеки в Азовському морі

Європейський союз виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки в Азовському морі, заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку Одеської області. За його словами, ці кошти підуть на підтримку Маріуполя Донецької області та Бердянська Запорізької області.

«Ми все зробимо, щоб ви мали доступ до ресурсів, про які ми ведемо переговори з партнерами. Немає жодної моєї зустрічі з керівництвом Євросоюзу, щоб я не говорив про гроші», – сказав Порошенко.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що українські морські порти Маріуполь і Бердянськ фактично заблоковані Росією для заходу і виходу суден.