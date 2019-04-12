Порошенко розповів, про що говорив із Макроном і Меркель

Президент Петро Порошенко перебуваючи у Парижі, на прямому зв’язку з каналом «Інтер» розповів про зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном, які провів 12 квітня. Зокрема, за словами Порошенка, він узгодив із європейськими колегами початок переговорів у нормандському форматі після другого туру виборів в Україні.

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«Мирний процес передбачає – і це також було домовлено з лідерами Європи на моїх сьогоднішніх зустрічах, щоб передусім реалізовувався безпековий компонент. Безпековий компонент: це і виведення іноземних військ, і виведення військової техніки і артилерії, і побажання України, до якого, я твердо переконаний, прислухається наші партнери, контроль, в тому числі і через миротворчі операції, неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. І за певний проміжок часу, ми домовилися, що це буде не пізніше березня 2020 року, до часу, коли проводяться місцеві вибори, будуть створені всі необхідні безпекові умови для початку політичного процесу. І я хочу подякувати і канцлеру Німеччини Анґелі Меркель, і президенту Франуції Емманюелю Макрону за політичну волю, за рішучу ініціативу, яка може бути реалізована одразу ж після мого переобрання», – сказав Порошенко.

Він додав, що обговорював з обома європейськими лідерами питання українських полонених і політв’язнів.

«Мною було підняте питання і звільнення заручників. Причому з президентом Франції Емманюелем Макроном я підняв питання нашого журналіста пана (ув’язненого в росії Романа – ред.) Сущенка. Ви знаєте, що він працював у Парижі», – нагадав він.

Він ще раз згадав про необхідність провести дебати в студії Суспільного мовника 19 квітня і повторив запрошення до свого опонента Володимира Зеленського – на цей день і на тиждень раніше, 14 квітня.

«Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте, розповісте, що ви маєте, для того, щоб українці це почули. Будуть необхідні ще одні дебати – прошу дуже, ми домовимося і про призначення і після 14 числа, 15-го, 16-го, 7-го. Як будете готові – повідомте», – підсумував Порошенко.

І Порошенко, і Володимир Зеленський 12 квітня відвідали Париж, де по черзі зустрілися з президентом Франції Емманюелем Макроном. Порошенко до того також мав зустріч із лідеркою Німеччини Анґелою Меркель.