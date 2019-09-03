Порошенко не прийшов на допит у ДБР

Колишній президент України Петро Порошенко не прийшов 3 вересня на допит у Державне бюро розслідувань, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, ДБР попередили, що експрезидента не буде на допиті через «поважну причину»: роботу в парламенті.

На коли перенесли допит – адвокат не уточнив.

Порошенка в ДБР викликали як свідка. Водночас прес-служба ДБР не розголошувала деталі щодо кримінального провадження, в рамках якого слідчі мають допитувати Порошенка, та його роль у цьому провадженні.

Читайте також: Гарант-фігурант: інформація про 12 проваджень ДБР, щодо яких Порошенко ходить на допити​

Попередній допит п’ятого президента України Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань відбувся 12 серпня. Його викликали як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків і подальшої легалізації доходів під час купівлі-продажу ТОВ «Телеканал «Прямий».

Сам Порошенко заперечив свою причетність до володіння «Прямим», а провадження ДБР назвав «рейдерством і знищенням свободи слова», «ініціатором» яких нібито є колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

Директор ДБР Роман Труба та Андрій Портнов відкидають слова Порошенка.