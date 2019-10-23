Партія Порошенка повідомила про судову перемогу над телеканалом NewsOne

Політична партія «Європейська солідарність» заявила 23 жовтня, що виграла судову справу за позовом телеканалу NewsOne щодо захисту ділової репутації.

«Касаційний господарський суд у складі Верховного суду визначив, що формулювання, які були використані в заяві фракції, про антидержавні і антиукраїнські висловлювання та факти, які ретранслює телеканал «News One», а також про відповідність риторики ЗМІ до «темників Кремля» і меседжів російської пропаганди, є оціночними судженнями і не містять інформації, яка завдає шкоду діловій репутації телеканалу», – інформує очолювана експрезидентом Петром Порошенком партія.

«У судових рішеннях підтверджено право фракції політичної партії та її спікерів на власну точку зору щодо процесів, які відбуваються в країні», – вказано в заяві політичної сили.

У «Європейській солідарності» мають на увазі ухвалену 1 жовтня постанову Верховного суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Новини 24 години».

Телеканал NewsOne наразі не відреагував на це повідомлення.

Телеканал з орбіти Віктора Медведчука NewsOne у липні 2019 року, незадовго до дострокових парламентських виборів в Україні, планував провести спільний з російським каналом «Россия-24» телеміст «Надо поговорить». Це викликало різку реакцію в Україні, зокрема, президент Зеленський назвав такі плани «піар-ходом перед виборами». Після суспільного обурення телеканал відмовився від таких планів.