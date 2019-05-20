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20 травня 2019, Київ 21:37
Новини | Політика

Порошенко заявляє, що переїхав до «прозорого офісу»

Петро Порошенко на церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського

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Колишній президент України Петро Порошенко переїхав із будівлі Адміністрації президента в Києві у відкритий офіс партії «Блок Петра Порошенка». Він повідомив про це в Twitter.

«Переїхав до прозорого офісу. Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом», – написав Порошенко.

20 травня новообраний президент України Володимир Зеленський склав присягу голови держави на урочистому засіданні у Верховній Раді.

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