Порошенко заявляє, що переїхав до «прозорого офісу»

Колишній президент України Петро Порошенко переїхав із будівлі Адміністрації президента в Києві у відкритий офіс партії «Блок Петра Порошенка». Він повідомив про це в Twitter.

«Переїхав до прозорого офісу. Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом», – написав Порошенко.

20 травня новообраний президент України Володимир Зеленський склав присягу голови держави на урочистому засіданні у Верховній Раді.