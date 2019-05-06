2973 українських військових загинули на Донбасі за час агресії Росії – Порошенко

За час російської агресії на Донбасі загинули 2973 українських військових, заявив президент Петро Порошенко, який 6 травня перебуває в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України.

«Загалом за час російської агресії на Донбасі ми втратили 2973 українських воїни з усіх силових відомств», – сказав президент.

Під час робочої поїздки до Донецької області Порошенко відвідав місце бою за 10-й блокпост і вшанував пам’ять українських воїнів, які загинули, обороняючи його, повідомляє прес-служба президента.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.