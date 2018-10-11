Порошенко підписав закон, який вводить військове привітання «Слава Україні!»

Президент України Петро Порошенко підписав закон про встановлення у Збройних силах та Національній поліції привітання «Слава Україні!». Про це він розповів 11 жовтня на зустрічі із командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Державної прикордонної служби під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

«Парламент підтримав пропозиції президента, прийняв закон, і я його підписав, – щодо зміни до військових статутів стосовно військового вітання. «Слава Україні!» є сьогодні абсолютно природнім для кожного українського воїна й для кожного українського громадянина», – зазначив Порошенко.

Законодавчий акт був ухвалений парламентом 4 жовтня.

​Вперше вітання «​Слава Україні!» офіційно використали 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності в Києві.

Раніше військове вітання в українській армії звучало «Здрастуйте, товариші!», а відповідь – «Бажаємо здоров’я!».