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11 Жовтень 2018, Київ 18:10
Новини | Суспільство

Порошенко підписав закон, який вводить військове привітання «Слава Україні!»

Порошенко зазначив, що гасло «Слава Україні» є сьогодні абсолютно природнім для кожного українського воїна

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Президент України Петро Порошенко підписав закон про встановлення у Збройних силах та Національній поліції привітання «Слава Україні!». Про це він розповів 11 жовтня на зустрічі із командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Державної прикордонної служби під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

«Парламент підтримав пропозиції президента, прийняв закон, і я його підписав, – щодо зміни до військових статутів стосовно військового вітання. «Слава Україні!» є сьогодні абсолютно природнім для кожного українського воїна й для кожного українського громадянина», – зазначив Порошенко.

«Слава Україні»: як з’явилося гасло боротьби за незалежність? (відео)
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«Слава Україні»: як з’явилося гасло боротьби за незалежність? (відео)

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Законодавчий акт був ухвалений парламентом 4 жовтня.

Вперше вітання «​Слава Україні!» офіційно використали 24 серпня на параді з нагоди Дня Незалежності в Києві.

Раніше військове вітання в українській армії звучало «Здрастуйте, товариші!», а відповідь – «Бажаємо здоров’я!».

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