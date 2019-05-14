Порошенко порадив Зеленському «іти шляхом президента Порошенка»

Президент України Петро Порошенко бажає своєму наступнику, новообраному главі держави Володимиру Зеленському слідувати його дорогою.

«Йти шляхом, започаткованим президентом Порошенком», – сказав він, відповідаючи на питання, яку б пораду він дав своєму наступнику.

Порошенко також подякував представникам й інституціям Євросоюзу за ефективну співпрацю з Україною і висловив сподівання на продовження такої підтримки.

Володимир Зеленський переміг на нещодавніх президентських виборах, набравши близько 73% голосів виборців. Чинний президент Петро Порошенко здобув майже 24,5%.

Питання про дату інавгурації новообраного президента України зараз перебуває на розгляді парламенту.