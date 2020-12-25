В «ЄС» відповіли на заяву Зеленського, що «всі чекають, коли посадять Порошенка»

У партії «Європейська солідарність» заявили, що недавні слова президента Володимира Зеленського на адресу свого попередника Петра Порошенка свідчать про те, що саме він є «безпосереднім замовником» переслідування Порошенка. Заяву партії Порошенка поширили 25 грудня деякі ЗМІ.

«Інтерв’ю Зеленського і його нав’язливі фантазії щодо Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування п’ятого президента і лідера української проєвропейської опозиції... Перефразуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш», – цитує заяву «ЄС» видання «Лівий берег».

У партії нагадали, що, згідно з соцопитуваннями, Зеленського визнали розчаруванням року, «і він так і не зрозумів, що люди чекають від нього не помсти опоненту, а кінця епохи бідності».

25 грудня в інтерв’ю виданню «Фокус» Зеленський заявив, що людей не цікавлять серйозні розслідування, зокрема справа про авіакатастрофу військового літака на Харківщині, «оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка».

П’ятий президент України Петро Порошенко фігурує у десятках кримінальних справ, він неодноразово казав, що це є «політичне замовлення» проти нього.