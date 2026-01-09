Кулеба: війська РФ вдарили по портах на Одещині – уражено два судна, є загиблий та постраждалі

Війська РФ завдали ударів по українських портах на Одещині – уражено два судна, є загиблий та постраждалі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його даними, під час руху до порту Чорноморськ російський ударний дрон влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерном, – внаслідок атаки загинув член екіпажу – громадянин Сирії, морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою, попередньо – є постраждалі, повідомив міністр.

Сили РФ з початку грудня 2025 року майже щоденно атакували Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти. За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





