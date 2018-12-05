Комітет Ради звернувся до міжнародних організацій через появу Портникова в санкційному списку Росії

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики висловлює «глибоку стурбованість» через появу оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова в санкційному списку Росії.

Комітет звертає на це увагу Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Європейського союзу, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, організацій Amnesty International, «Репортери без кордонів», «Міжнародна підтримка медіа», Freedom House, Комітету захисту журналістів.

Українські політики закликають міжнародне співтовариство застосувати нові санкції проти Росії.

«Єдиною причиною таких політичних переслідувань є журналістська позиція Віталія Портникова. Ось чому це спроба обмежити свободу слова, а також складова гібридної інформаційної війни Російської Федерації», – заявили в комітеті Ради.

У зверненні йдеться, що запроваджені Росією санкції «є безпідставними і не мають нічого спільного з міжнародним правом».

Віталій Портников з 1991 року співпрацює з Українською та Російською редакціями Радіо Свобода. Він назвав свою появу в санкційному списку «попередженням вбивць».

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.

Загалом під санкції потрапили 322 громадян України і 68 українських підприємств.