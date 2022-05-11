У Португалії розслідують збір даних українських біженців росіянами у центрі підтримки

Португальська поліція 10 травня провела обшук у центрі підтримки біженців, яким керує муніципалітет Сетубал поблизу Лісабона через звинувачення в тому, що прокремлівські російські службовці збирали особисті дані десятків новоприбулих українців, які втекли від масштабного російського вторгнення в Україну.

Як повідомило агентство Reuters, поліція обшукала центр підтримки, будівлю муніципалітету й асоціацію мігрантів зі Східної Європи «Единство», членами якої є російське подружжя. Правоохоронці вилучили документи у рамках розслідування можливого зловживання даними і несанкціонованого доступу.

29 квітня місцева газета Expresso повідомила, що російське подружжя, ймовірно пов’язане з Москвою, Ігор Хашин і його дружина Юлія, ксерокопіювали особисті документи біженців і розпитували їх про місце перебування членів їхніх сімей в Україні.

Expresso повідомило, що служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашина з моменту окупації Криму в 2014 році.

Асоціація «Единство» і подружжя поки не відповіли на запит Reuters про коментар.

У муніципалітеті, яким керує Комуністична партія Португалії (PCP), повідомили, що Хашин «співпрацював» із центром для біженців у Сетубалі, де працювала його дружина, також із Росії.

PCP критикують за те, що партія не засудила масштабне вторгнення Росії в Україну.

Подружжя має подвійне громадянство, і в муніципалітеті стверджують, що Ігор Хашин багато років співпрацював із мерією й іншими органами місцевого самоврядування.

Опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв’язки між Хашинами, асоціацією, до якої вони належать, і російською державою.

В офісі Мартінша повідомили, що він ніколи не був поінформований «будь-яким офіційним органом про підозрілі дії чи поведінку», здійснені асоціацією, яка співпрацює з муніципалітетом від 2005 року.

Португалія прийняла майже 36 тисяч українських біженців після масштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Як вказує Reuters, Португалія вже не вперше потрапляє під критику через те, як вона обробляє конфіденційні дані. Раніше цього року мерію Лісабона оштрафували на 1,2 мільйона євро за передачу особистих даних російських протестувальників посольству країни.