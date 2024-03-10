У Португалії відбуваються дострокові парламентські вибори після корупційного скандалу

У Португалії 10 березня розпочалися дострокові парламентські вибори після відставки прем’єр-міністра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом (10:00 за київським часом) і працюватимуть до 19:00 (21:00 за київським часом). Попередні результати оголосять за кілька годин після закриття дільниць.

Громадяни обирають 230 депутатів до зборів республіки (однопалатного парламенту). Серед лідерів, що змагаються за місця у парламенті, дві центристські партії – Соціалістична партія (PS) і Соціал-демократична партія (PSD).

Право голосу на виборах мають понад 10 мільйонів жителів країни.

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Дострокові вибори проходять через чотири місяці після того, як президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголосив про розпуск парламенту після відставки прем’єр-міністра Антоніу Кошти, який став фігурантом справи про корупцію.

Кримінальна справа пов’язана з проєктами з видобутку літію і будівництва заводу для виробництва «зеленого водню» у Португалії. Прокуратура встановила, що «підозрювані посилалися на ім’я прем’єр-міністра» під час ведення своєї діяльності.

Кошта заявляв про свою невинуватість, але додав, що його посада не повинна бути заплямована розслідуванням та подав у відставку.

Португальські літієві шахти поблизу північного кордону Португалії з Іспанією та проєкти з виробництва екологічно чистого водню є частиною екологічної ініціативи, значну частину якої фінансує Європейський союз. У цій ініціативі союзником Кости був чинний прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес.