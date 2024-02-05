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Міністри закордонних справ і освіти Португалії прибули до України

Жуан Кравіньйо минулого разу відвідував Київ на День незалежності 2022 року. На фото: його зустріч із президентом Володимиром Зеленським
Жуан Кравіньйо минулого разу відвідував Київ на День незалежності 2022 року. На фото: його зустріч із президентом Володимиром Зеленським

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо та міністр освіти країни Жуан Коста прибули до України – про це повідомив португальський уряд 5 лютого.

«Дуже добре знову бути в Києві з моїм колегою міністром освіти Жуаном Костою, аби повторити нашу підтримку відбудови України», – написав він.

Згодом МЗС Португалії повідомило, що Кравіньйо бере участь у Форумі з відновлення Житомирської області.

Міністерство освіти країни зазначає, що візит урядовців триватиме два дні, і війна та відбудова будуть «першими пунктами на порядку денному».

Голова МЗС Португалії Жуан Кравіньйо минулого разу відвідував Київ на День незалежності 2022 року.

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